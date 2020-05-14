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Kaymakam Özkan’dan Anneler Günü ve Engelliler Haftası ziyareti

İHA

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Anneler Günü ve Engelliler Haftası vesilesiyle Çağlayan Mahallesi'nde ikamet eden 97 yaşındaki Nahide Karaoğlu ve engelli torunu Kerem Karaoğlu'nu ziyaret etti.

Kaymakam Özkan’dan Anneler Günü ve Engelliler Haftası ziyareti

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Anneler Günü ve Engelliler Haftası vesilesiyle Çağlayan Mahallesi’nde ikamet eden 97 yaşındaki Nahide Karaoğlu ve engelli torunu Kerem Karaoğlu'nu ziyaret etti.
Karaoğlu ailesini evlerinde ziyaret eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, anne Nahide Karaoğlu’nun Anneler Günü’nü, engelli torunu Kerem Karaoğlu'nun ise Engelliler Haftası’nı tebrik etti.
Karaoğlu ailesi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaymakam Özkan, daha sonra 65 yaş üstü olduğu için sokağa çıkma yasağı bulunan Tatvan Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muhittin Karatay'ı evinde ziyaret etti.
Ziyarette Kaymakam Özkan’a Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Refik Aydın ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Karaman da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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