Bitlis’te EYP, TNT ve plastik patlayıcı ele geçirildi

Bitlis’te bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcı, TNT ve plastik patlayıcı ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde merkez ilçe kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “Bunun üzerine; 14 Mayıs 2020 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hasan Kuzu 202008 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında; 14 Mayıs 2020 günü toprağa gömülü vaziyette 2 adet basma düzenekli, amonyum nitrat ile güçlendirilmiş toplam 3 kilogram EYP, 1 adet librelik TNT, 2 adet ½ librelik TNT, 0,5 kilogram plastik patlayıcı, 1 adet antitank roket mühimmatı, 26 adet elektrikli fünye, 10’ar santimetre uzunluğunda 50 adet fitil, 10 metre elektrik kablosu, 22 adet pil, 1 adet akü, 2 adet koli bandı, 1 adet sığınak ile 1 adet depo içerisinde 18 litre sıvı yağ, 5 kilogram salça, 2 kilogram zeytin, ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara cumhuriyet başsavcılığının talimatı ile el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Sığınak ile barınaklar da kullanılamaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

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