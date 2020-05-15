Bitlis'te metamfetamin ve eroin ele geçirildi

<br>Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, 1 kilo 792 gram metamfetamin ile 519,38 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı. <br>İl Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yol kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde, şüphe üzerine bir araç durdurularak arama yapıldı. Narkotik madde arama köpeği `Atlas´ ile yapılan detaylı aramada, 1 kilo 792 gram metamfetamin ve 519,38 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili M.G. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ<br>2020-05-15 13:09:47<br>

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