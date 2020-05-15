Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

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Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince durdurulan şüpheli bir otomobilde arama yapıldı. Narkotik madde arama köpeği Atlas ile yapılan arama neticesinde, 1 kilo 791.97 gram metamfetamin ve 519.38 gram eroin ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan M.G. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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