Bitlis'te silah kaçakçılarına operasyon: 8 gözaltı

2 aydır bronşlarımda ağrı, nefes darlığı ve koku kaybı var! Normal mi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, polisin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik Bitlis merkez ve çeşitli kentlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda belirlenen ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda kaleşnikof tüfek ve 2 şarjör, 195 Selier&Bellot marka 7.62 mm çapında fişek, ruhsatsız tabanca ve 3 tezkeresiz av tüfeği ile av tüfeğine ait 102 fişek ele geçirildi. 8 kişi gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ<br>2020-05-16 00:03:00<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.