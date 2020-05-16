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Tatvan’da eş zamanlı denetimler yapıldı

İHA

İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs salgını ile ilgili belirlemiş olduğu "uyulması gereken kurallar ve alınması gereken önlemler" ile ilgili Bitlis'in Tatvan ilçesinde faaliyet gösteren "berber, kuaför ve güzellik merkezleri, ticari taksiler, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezlerine yönelik eş zamanlı denetimler yapıldı.

Tatvan’da eş zamanlı denetimler yapıldı

İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs salgını ile ilgili belirlemiş olduğu “uyulması gereken kurallar ve alınması gereken önlemler” ile ilgili Bitlis’in Tatvan ilçesinde faaliyet gösteren “berber, kuaför ve güzellik merkezleri, ticari taksiler, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezlerine yönelik eş zamanlı denetimler yapıldı.
Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tatvan Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Ticari Taksi Temsilcileri ve Esnaf Sanatkârlar Odasından oluşan 3 ayrı komisyon kuruldu. Kurulan komisyon üyeleri tarafından ilçedeki berber, kuaför ve güzellik merkezlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde bu işyerlerinin randevu sistemine göre çalışma, çalışma saatlerine uyma, müşteri koltukları arasındaki mesafeyi sağlama, çalışanlar ve müşterilerin maske kullanmaları, hizmet sunulmasında kullanılan malzemelerin sterilizasyon veya dezenfekte edilmesi, tek kullanımlık ürünlerin kullanılması, izin verilmeyen (ustura ile tıraş, cilt bakımı, makyaj, ense fırçası gibi) uygulamalara uyma gibi konularda denetim gerçekleştirildi.
Alışveriş merkezlerine yönelik denetimlerde; AVM ve AVM içindeki iş yerlerinde bulunabilecek müşteri sayısına dair? hesaba katılacak alanların doğru belirlenmesi, müşterilere duyurulması, belirlenen sayının üzerinde müşteri kabul edilmemesi, belirlenen temizlik/hijyen kurallarına riayet, ortam havalandırmasına ilişkin kurallara uyma, AVM’deki iş yerleri için belirlenen çalışma kurallarına uyulması ve çalışanlarının korunmasına yönelik alınan önlemlere riayet konularında denetim yapıldı. Ticari taksilere yönelik denetimlerde; ticari taksiler ve taksi duraklarının dezenfekte edilmesi, şoförlerin ve müşterilerin maske kullanması, müşteriler için yeterli miktarda dezenfektan malzeme ya da kolonya bulundurulması ve ikram edilmesi, aynı anda hizmet verilebilecek müşteri sayısı sınırına uyulması, her müşteri sonrası araç içerisinin havalandırılması ve temas edilen yüzeylerin dezenfekte edilmesi ve temassız ödeme yöntemlerine geçme konusunda çalışma olup olmadığı konularında denetimler yapıldı.
Son olarak şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ise; şehir giriş­çıkış kısıtlamasına devam edilen illerden çıkış, bu illere varış ya da bu illerden transit geçiş için gerekli olan “seyahat izin belgesi” olmaksızın özel araçla veya toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edilip edilmeme, bu konuda alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığı, il giriş­çıkış noktalarında tüm yolcuların sağlık kontrollerinin yapılıp yapılmadığı, şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu ulaşım araçlarında belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı, şehirlerarası toplu ulaşımda valilik izni alınıp alınmadığı ve yolculara seyahat izin belgesi düzenlenip düzenlenmediği konularında denetimler yapıldı. Denetimlerde ayrıca; korona virüs salgını konusunda gerekli uyarı ve bilgilendirmelerde yapılarak, belirlenen kurallar ve alınması gereken önlemlere uymayarak halk sağlığını tehlikeye atanlara yönelik cezai işlemlerin uygulanacağını bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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