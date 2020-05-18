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Van Gölü sahilindeki kaçak yapılar yıktırıldı

İHA

Bitlis'in Tatvan ilçe sahilinde vatandaşlar tarafından kamu arazisi üzerine inşa edilmiş olan kaçak yapılar, Tatvan Belediyesi tarafından yıktırıldı.

Van Gölü sahilindeki kaçak yapılar yıktırıldı

Bitlis’in Tatvan ilçe sahilinde vatandaşlar tarafından kamu arazisi üzerine inşa edilmiş olan kaçak yapılar, Tatvan Belediyesi tarafından yıktırıldı.
İlçenin Van Gölü sahilindeki yaklaşık 14 dönüm kamu arazisinden 9 dönümü İmar Kanunu’nun 18. Uygulaması kapsamında Tatvan Belediyesi park alanı olarak terke konu edilirken, aynı yerdeki yaklaşık 5 dönüm arazinin ise devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu belirtildi. Bahse konu parselde şahıslar tarafından inşa edilen kaçak yapıların yıkılması ve arazinin boşaltılması kararı alındı. Tatvan Kaymakamlığı tarafından alınan karar doğrultusunda, Tatvan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince sökülen kaçak yapıların araç ve gereçlerinin şahıslara teslim edilmek üzere başka bir alana bırakıldığı, canlı ağaçlar ile fidanların ise zarar verilmeden sökülerek, kentte bulunan mezarlıklar ve diğer park alanlarına dikildiği bildirildi.
Konu ile ilgili Tatvan Belediye tarafından yapılan açıklamada, “İlçemiz Kale Mahallesi’nde göl kıyısında belediyeye ait arazi üzerine vatandaş tarafından izinsiz yapı yaparak ağaç dikmiş ve etrafı çit ile çevirmişti. Tatvan Belediyesine ait bu arazi 18 uygulaması kapsamında park alanı olarak belirlenmiştir. Tatvan Kaymakamlığı tarafından bu alandaki kaçak yapılaşmanın boşaltılması ve yapılan kaçak yapının yıkılması tebliğ edildi. Bizde bu alanda vatandaşın yaptığı çit ve yapıları zarar görmeden sökerek alması için başka bir alana bıraktık. Alana dikilen ağaçlara da zarar verilmeden sökülerek başka parklara ve mezarlıklara dikildi” denildi.

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