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Bitlis'te kan bağışı kampanyası

İHA

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından Kızılayın kan stoklarının azalması nedeniyle Türkiye geneli başlattığı "İyilik Kanımda Var" kampanyasına Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü de destek verdi.

Bitlis'te kan bağışı kampanyası

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından Kızılayın kan stoklarının azalması nedeniyle Türkiye geneli başlattığı “İyilik Kanımda Var” kampanyasına Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü de destek verdi.
81 ilde olduğu gibi Bitlis’te de kampanya başlatılan Kızılay, TOBB İlköğretim Okulunun bahçesinde çadır kurarak kan bağışı aldı. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği öncülüğünde düzenlenen kampanyaya Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü de destek verdi. Düzenlenen kampanyaya ilişkin açıklamada bulunan Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, gönüllü olan herkesin kan vermesi gerektiğini söyledi. Korona virüs salgınıyla mücadele edildiği bu süreçte kana çok ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Korkmaz, “Dünyayı kasıp kavuran bir pandemi sürecindeyiz. Korona salgınını Rabbime şükürler olsun en rahat atlatan ülkeyiz. Bunda alınan tedbir ve vatandaşların tedbirlere uyması her işi kolaylaştırdı. Tabi bu süreç olurken, kan ihtiyacı doğdu. Kızılay ve ÖNDER İmam Hatipler Derneği öncülüğünde Türkiye’de kampanya başlatıldı. Bu çerçevede ilimizde de bugün ve yarın kan bağışı kampanyası olacaktır. Yoğun bir teveccühle halkımız kan vermeye başladı. Günlük hedefimiz 80 ile 100 ünite kan toplamaktır. Bunu sadece öğretmen arkadaşlarımızla değil, her gönüllünün kan vermesi gerekiyor. Günü geldiğinde herkese kan lazım. Emeklerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum” dedi.
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Bitlis Şube Başkanı Osman Durak ise 81 ilde başlattıkları kan bağışının bugün Bitlis ayağını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, destek veren milli eğitim camiasına teşekkür ederek, herkesi kan bağışına davet etti.
Kızılayın kan stoklarının azalması üzerine 81 ilde kampanya başlattıklarını belirten Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz de, desteklerinden dolayı Bitlis İl Milli Eğitim Müdürüne, ÖNDER İmam Hatipler Derneği ve kan bağışında bulunan Bitlislilere teşekkür etti.

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