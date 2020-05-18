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Arıcılar yaylalara çıkmaya başladı

DHA

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS´teki bal üreticileri, uzun süren kış aylarının ardından yeniden florası zengin yaylalara çıkmak için hazırlıklara başladı. Havaların halen soğuk olması nedeniyle yaylak denilen ara bölgelerde durduklarını belirten Bitlis Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Medeni Avcil, bu yıl 2 bin ton üretim yapmayı planladıklarını söyledi.  Kış aylarını geçirmek için Akdaniz bölgelerini tercih eden arıcılar, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte yeniden bölgeye dönmeye başladı. Havaların yeterince ısınmaması ve arıların adeptasyonu için şimdilik arıcılar tarafından...

Arıcılar yaylalara çıkmaya başladı

<br>Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS´teki bal üreticileri, uzun süren kış aylarının ardından yeniden florası zengin yaylalara çıkmak için hazırlıklara başladı. Havaların halen soğuk olması nedeniyle yaylak denilen ara bölgelerde durduklarını belirten Bitlis Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Medeni Avcil, bu yıl 2 bin ton üretim yapmayı planladıklarını söyledi. <br>Kış aylarını geçirmek için Akdaniz bölgelerini tercih eden arıcılar, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte yeniden bölgeye dönmeye başladı. Havaların yeterince ısınmaması ve arıların adeptasyonu için şimdilik arıcılar tarafından yaylak olarak adlandırılan ara bölgeylede duran arıcılar kısa süre sonra yüksek rakımlı ve florası zengin olan yaylalara çıkarak kovanlarını yerleşirecekler.  <br>Bitlis Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Medeni Avcil, bu yıl 2 bin ton bal üretimi yapmayı hedeflediklerini söyledi. Çin'in dünyadaki en büyük bal ürecticisi olduğunu, ancak kooronaviris nedeniyle kötü ektilendiğini belirten Avcil, bu nedenle Türkiye'nin ön plana cıkacağını belirtti. Verimli bir sesezon geçirmeyi hedeflediklerini belirten Avcıl, "Bilindiği üzere dünyanın en fazla arı ve koloni sayısına sahip ülkesi Çin, Çin´den sonra ikinci sırada ise Türkiye bulunuyor. Çin´deki arıcıların karşılaştığı zorluklar sebebi ile belki de Türkiye üretim alanında daha önemli bir hamle yapabilir" dedi.<br>Kış aylarından dolayı yaklaşık 7 ay daha sıcak bölgelerde konakladıklarını da belirten Avcil, "Sıcak havalarla birlikte Bitlis'e geri dönüşler yapılıyor. Adeptasyon için şimdilik ara bölgelerde duruluyor. Bir miktar arı popülasyonunu geliştirerek, arıları bal yapacak kapasiteye getirdikten sonra yaylalara çıkılacak. Koronaviristen dolayı da arıcılarımızın üretim yapmasına çok fazla mani çıkmadı. Umarız bundan sonra da üretim alanında bu kolaylıklar tekrar arıcılarımıza sağlanır. Bütün temennimiz arıcılarımızın bu yıl iyi bir mevsim geçirmeleri yani bal rekoltesinin daha yüksek olmasını sağlanmasıdır. Bitlis arıcılık bakımından Türkiye'nin en önemli bölgelerinden biri. Arı sayısı ve işletme sayısı da her geçen gün büyümektedir" diye konuştu.<br>Balın rekoltesinin ve miktarının daha çok iklim şartlarına bağlı olduğunu kaydeden Avcil, "Bitlis´te yıllık bin 500 ile 2 bin ton civarında bal üretimi yapılmaktadır. Kimi zaman bu rakamların üstüne çıkabiliyoruz. Yani iklimsel şartların uygun olduğu yıllarda iki katı daha fazla bal üretme potansiyelimiz var. Biz aslında yayla ve mera potansiyelimizin tamamından faydalanamıyoruz. Bizim yetkililerden arzumuz arıcılarımızın ve işletmelerimizin bu yayla ve mera potansiyelini modern arıcılığın tekniklerine göre elimizdeki arı potansiyelinin ihtiyacına cevap verebilecek şekilde bu yayla ve meraların açılmasını sağlamalarıdır "dedi. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ<br>2020-05-18 11:17:08<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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