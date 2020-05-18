Bitlis'te EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi

<br>Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Aşkar 2020-34' operasyonu düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde, toprağa gömülü 2 plastik bidon içinde 40 kilogram gübre, akü, 6 kesilmi tüp başı, 50 metrekara naylon, 1 sırt çantası, 2 çift mekap ayakkabı, 5 metre bel kuşağı, 50 kilogramlık 2 plastik kova, cam kavanoz, 2 diş macunu, 20 hap, sabun, 21 kilogram çeşitli gıda malzemesi ve 4 paket maya ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile olay yerinde kontrollü bir şekilde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar ise sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ<br>2020-05-18 21:02:30<br>
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