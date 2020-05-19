Başkan Geylani’den Kadir Gecesi mesajı

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Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ‘Kadir Gecesi’ nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ‘Kadir Gecesi’ nedeniyle yayımladığı mesajında, ‘Kitabımız Kur’anı Kerim’in nazil olduğu, Rabbimizin ‘bin aydan daha hayırlı’ olduğunu müjdelediği Kadir Gecenizi tebrik eder, bu mübarek gecenin İslam alemine hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan dilerim" dedi.

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