Mehmetçik köy çocuklarına bayrak dağıttı

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Bitlis’in Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı askerler köy çocuklarına bayrak dağıttı.

İlçe genelindeki köy ziyaretlerini sürdüren Mehmetçik, köylerde karşılaştığı çocuklarla yakından ilgileniyor. Köy ziyaretlerinde karşılaştıkları çocuklarla sohbet etmeyi ihmal etmeyen askerler, bu kez köy çocuklarına bayrak hediye etti.

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