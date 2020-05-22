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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis Belediyesinden işlek caddelere yeni çöp kovaları

İHA

Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kentin ana arterlerindeki kaldırımlara sallama çöp kovası monte edilmeye başlandı.

Bitlis Belediyesinden işlek caddelere yeni çöp kovaları

Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kentin ana arterlerindeki kaldırımlara sallama çöp kovası monte edilmeye başlandı.
Daha temiz bir Bitlis için gece gündüz çalışarak mesai yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü, tüm mahalleleri sokak sokak dolaşarak çöplerin toplamasının yanı sıra yeni çöp konteynerleri ve sallama kovalar bırakarak çöp sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyor. Ahmet Eren Bulvarı kaldırımları üzerinde 50 metre aralıklarla sallama çöp kovaları yerleştirilmeye başlandı. Sallama çöp kovalarının Ahmet Eren Bulvarı'nda başlanarak monte edilmeye başlandığını belirten Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, daha temiz bir kent için çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi. Bitlis Belediyesi olarak kent merkezinde halkının yoğun olarak kullandığı prestijli caddelere daha önceden yerleştirilen kullanılmayacak durumda olan çöp kovalarını yenilediklerini dile getiren Tanğlay, “Temiz Çevre, Temiz Bitlis” faaliyetleri kapsamında şehrin işlek caddelerine yerleştirilecek olan modern çöp kovalarının sigara küllüklerini de içinde barındırdığını kaydetti. Tanğlay, “Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince cadde ve sokakların daha temiz olması için yeni çöp kutuları montaj çalışmalarına başlanıldı. Bu kovalar sayesinde çöpler eskiye oranla daha derli toplu bir biçimde toplanacak, şehrimiz daha temiz görünüme kavuşacaktır. Ekipler şehrimizin önemli noktalarına kaldırım kenarlarına çöp kovalarının montaj çalışmalarını sürdürüyor. Daha temiz bir çevre ve kentteki yaşam kalitesini arttırmak adına hassas bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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