Kahvede okey oynarken yakalanan 12 kişiye 37 bin 800 TL ceza 

<br>Ceren KURTYE/TATVAN, (DHA)BİTLİS´in Tatvan ilçesinde, kapalı olması gereken kahvehanede okey oynarken yakalanan 12 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 37 bin 800 TL ceza kesildi. <br>Tatvan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olması gereken kahvehanede okey oynandığını belirledi. Kahvehaneye baskın düzenleyen polis ekipleri, 12 kişiyi okey oynarken yakaladı. Toplam 37 bin 800 TL ceza kesildi. Sahibi hakkında işlem yapılan kahvehane belediye ekiplerince mühürlendi. DHA-Genel Türkiye-Bitlis / Tatvan Ceren KURTYE<br>2020-05-22 10:13:00<br>
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