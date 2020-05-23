Babası ile sokağa çıktı 3150 lira ceza yedi Tatvan’da sokağa çıkma kısıtlaması

Bitlis’in Tatvan ilçesinde ilk kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde denetimler sıkı tutulurken polis, yanında getirdiği ve izin belgesi olmayan sürücünün oğluna 3 bin 150 lira para cezası uyguladı.

Yeni tip korona virüsle (Covid19) ile mücadele kapsamında 81 ilde 232425 ve 26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye’de olduğu gibi Bitlis’in Tatvan ilçesinde de başladı. Bitlis ve ilçelerinde ilk kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü Tatvan’da denetimler sıkı tutuldu. Birçok ayrı noktada ve Tatvan genelinde denetim yapan emniyet güçleri ve zabıta ekipleri, işyerlerini denetleyerek gerekli tedbirlerin alınması konusunda vatandaşları uyardı.

Polis ekipleri, denetim yaptığı noktalarda araçları durdurup kimlik kontrolü ve çalışma izinlerini sorguluyor. Bir aracı durduran polis, yaptığı kimlik kontrolünde 3 kişide 2’sinin PTT çalışanını olduğu, diğer şahıs ise sürücünün oğlu olduğu tespit edildi. Polis bunun üzerine sürücün oğluna 3 bin 150 lira para cezası uyguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.