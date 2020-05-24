Hizan Kaymakamı Köleoğlu’ndan Ramazan Bayramı mesajı

Bitlis’in Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu mesajında, “Kıymetli Hizanlı hemşehrilerim, Koronavirüs nedeniyle ilk kez bayramı, sokağa çıkma yasağı çerçevesinde hanelerimizde geçireceğiz. Yine ilk kez bayramların olmazsa olmazı; eş dost, komşu ziyaretleri yapılamayacak. Bu bayramda misafirimiz de olmayacak, dolayısıyla karşılıklı ikramlarda bulunamayacağız. Ayrıca ne hazin tecelli ki ömrümüzde ilk kez bayram namazı kılamadan bayrama merhaba diyeceğiz.

Tüm bu olumsuzluklar içerisinde umuyor ve diliyoruz ki, on bir ayın sultanı olan ramazan; kulluğumuzu onaran değer ve yükümlülükleriyle, kendimize çeki düzen vermemizi sağlayan ilkeleriyle, bizleri yeniden biçimlendiren ahlak ve fazilet ölçüleriyle, yeniden canlandırdığımız dostluk, kardeşlik ve komşuluk ilişkileriyle esaslı bir muhasebe yapmamıza vesile olur.

Biliyoruz ki kültürümüzde ve inancımızda özellikle dini bayramlar, iman kardeşliğinin gerçek tezahür sahneleridir. İdrak ettiğimiz bu bayram, aslında virüs nedeniyle kuraklık çeken tüm insanlığın kurtuluşu için akan bir rahmet pınarıdır.

Farklı coğrafyalardan, farklı dillerden, farklı ırklardan, farklı renklerden ve farklı kültürlerden milyonlarca Müslümanın bu bayramda camiden mescitten uzakta olduğunu düşünerek yaşanılan durumdan ders çıkarması merhamet kuraklığı çeken insanlığın merhameti yeniden kuşanması için büyük bir umuttur.

Bu bayram günlerinde koronavirüsün bizleri evlerimize hapsettiği gerçeğinden hareketle anne ve babalarımızın rızalarını kazanmaya çalışalım. Hayatın çilesini birlikte omuzladığımız eşlerimizi mutlu etmenin yollarını arayalım. Günlerdir sokağa çıkamayan evlerimizin canlı bayramları olan çocuklarımızı mutlaka bayramın coşkusuyla tanıştıralım. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin, milletimizin ve İslâm âleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Virüsün esir alıp evlerine hapsettiği bütün insanlığa, sağlık, huzur, barış, adalet ve merhamet getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.