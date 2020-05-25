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Ahlat Kaymakamı Erat’tan şehit ailelerine bayram ziyareti

İHA

Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, ilçedeki şehit ailelerine bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Ahlat Kaymakamı Erat’tan şehit ailelerine bayram ziyareti

Bitlis’in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, ilçedeki şehit ailelerine bayram ziyareti gerçekleştirdi.
Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, beraberindeki Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, Ahlat Askerlik Şube Başkanı Asteğmen Fırat Kılıç ile ilçedeki şehit ailelerine bayram ziyaretinde bulundu. Kaymakam Erat ve beraberindekiler, vatanın birliği ve bütünlüğünü korumak için canlarını feda eden şehitlerin ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Şehit aileleriyle sohbet edip hatırlarını soran Kaymakam Erat, yaşayacakları sorun ve sıkıntılarda devletin tüm kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.
Şehit aileleri ise anlamlı ziyaretlerinden dolayı Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ve beraberindekilere teşekkürlerini ilettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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