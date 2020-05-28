Kene tarafından ısırılan çocuk hayatını kaybetti

Bitlis’in Hizan ilçesinde kene ısırması nedeniyle 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Olay, dört gün önce Hizan’a bağlı Kayaş köyünde gerçekleşti. Kene tarafından ısırıldığı ailesi tarafından fark edilen Şaban Gökalp (12) Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk, Elazığ Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşamını yitiren Gökalp, köyü Kayaş’ta toprağa verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.