3 bin rakımlı Nemrut Dağı eteklerinde karlı pekmez keyfi

Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan 3 bin rakımlı Nemrut Dağı eteklerine tırmanan doğaseverler, burada karlı pekmez yemenin keyfini çıkardı.

Pekmez ve karın karışımıyla oluşturulan doğal serinlik yemeği Bitlis yöresinde ‘karlı pekmez’ olarak adlandırılırken, kimi bölgelerde ‘kar helvası’ veya ‘karsambaç’ olarak adlandırılıyor. Bitlis Doğa Spor Kulübü Başkanı ve üyeleri, Nemrut Dağı eteklerinde yanlarında götürdükleri pekmezi karla karıştırıp hazırladıkları karlı pekmezi yiyerek serinledi. Bitlis Doğa Spor Kulübü Başkanı Abidin Araboğa, normalde bu etkinliği 100150 kişi ile yapacaklarını, ancak korona virüsten dolayı yapamadıklarını belirtti. Araboğa, “Bitlis Doğa Spor Kulübü olarak geleneksel hale getirdiğimiz kar ve pekmez geleneğini bu senede bugün gerçekleştirdik. Normal planımız 100150 kişi ile bunu yapmaktı. Malum bu hastalıktan dolayı fazla kalabalık gelmek istemedik. Bugün arkadaşlarla geldik, kar da tam kıvamına gelmiş. Şu anda karla pekmezin tam olarak buluştuğu andır. Karlı pekmezimizi yedik, birazda doğa sporumuzu yaptık” dedi.

“Dört mevsimi ve her ayı ayrı güzel olan bu doğanın tadını her ay farklı bir şekilde değerlendiriyoruz” diyen Araboğa, şöyle devam etti:

“Kışın kayak, yazın doğa yürüyüşleri ve içinde bulunduğumuz bu mevsimde de karlı pekmez çok iyi gider. Herkesin bunu değerlendirmesini ve bu tadı tatmalarını isteriz. Nemrut’ta haziran ayının sonlarına kadar kar bitmez. Aynı zaman Adilcevaz’da bulunan Süphan Dağı’nda ise 12 ay hiç bitmiyor. Batıda sıcaklık olurken bizim doğanın iklimi neredeyse eksi durumlardadır. Başka illerde yaz gelmişken biz daha ilkbahar ayındayız diyebilirim. Doğanın ve Nemrut Krater Gölü’nün özelliği ve güzelliği de budur” ifadelerini kullandı.

Doğasever Fahriye Levent de yürüyüşe çıktıklarını belirterek, “Yanımızda getirdiğimiz pekmezle karı birleştirip yedik. Her yıl bunu yapıyoruz ama bu sene korona virüsten dolayı biraz geç kaldık. Bütün doğaseverleri buralara bekliyoruz. Bitlisimizin karı meşhurdur. Biz her sene olduğu gibi bu sene de yine Nemrut Dağı’na çıktık. Nemrut Dağı’nın krater tarafına çıkamadık. Çünkü gerekli izinleri alamadık” diye konuştu.

Nemrut Dağı’na çıkan Hasan Çiçek adlı vatandaş ise doğaseverlerin karlı pekmez yediklerini görünce merak ettiğini ve tadına bakmak istediğini söyledi. Çiçek, “Nemrut Dağı’nı gezmeye gelmiştik. Gezerken arkadaşları gördük. Karlı pekmez yediklerini gördük. Nasıl bir şey olduğunu merak ettik. Tadına baktık, gerçekten çok güzelmiş. Duyduk ki bunun her sene festivalini gerçekleştireceklermiş. Kısmet olursa bu festivalden her sene nasibimizi almaya çalışacağız” dedi.

Bitlis Doğa Spor Kulübü Üyesi Nazım Güzelsoy da, bu etkinliği kalıcı hale getirip festivalleştirmek istediklerini ifade ederek, “Nemrut’a kar ve pekmez yemeğe geldik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Nemrut’u merak edip gelen arkadaşları da davet ettik. Onlara da karlı pekmez yedirdik. çok beğendiler. Önümüzdeki yıllarda bunu festival haline getirip daha geniş kapsamlı bir şekilde yapmayı düşündük, arkadaşlarımız da bizlere destek verdiler” şeklinde konuştu.

Kulüp üyeleri karlı pekmez yedikten sonra buldukları poşetlerle kayarak aşağı indi.

