Vali Oktay Çağatay´dan karakol ziyareti

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<br>Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS Valisi Oktay Çağatay Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı İkizler Köyündeki karakolda bulunan askerleri ziyaret etti.<br>İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nuri Serkant Kara, Mutki Jandarma Komutanı Yüzbaşı Musa Karatay ile birlikte İkizler Jandarma Karakolu'na gelen Vali Oktay Çağatay'ı, İkizler Jandarma Karakol Komutanı ve karakolda görevli personel karşıladı. Karakoldaki personelin geçmiş bayramlarını kutlayan Vali Oktay Çağatay, personelle bir süre sohbet etti. Daha sonra Karakol Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesi hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Çağatay, Karakol Komutanlığı Denetleme ve Ziyaret Defterini imzaladı. Vali Oktay Çağatay, görevli personelle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra karakoldan ayrıldı.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ<br>2020-05-29 19:00:42<br>

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