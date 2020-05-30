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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Geylani'den "Değerlendirme toplantısı"

İHA

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, belediye tarafından önümüzdeki günlerde ilçenin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesinde yürütülecek olan alt ve üst yapı çalışmalarıyla ilgili değerlendirme toplantısı düzenledi.

Başkan Geylani'den "Değerlendirme toplantısı"

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, belediye tarafından önümüzdeki günlerde ilçenin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesinde yürütülecek olan alt ve üst yapı çalışmalarıyla ilgili değerlendirme toplantısı düzenledi.
Konu ile ilgili Tatvan Öğretmenevi bahçesinde basın toplantısı düzenleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, insanın Cumhuriyet Caddesi'nde yürütülecek olan alt ve üst yapı çalışmalarını detayları ile ilgili bilgi verdi. Tatvan Belediyesi olarak ilçenin en işlek ve en büyük caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde yürütecekleri alt ve üstyapı için ilk kazmayı önümüzdeki günlerde vuracaklarını belirten Başkan Geylani, yapılacak çalışmaların 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

"180 Milyonluk maliyetli proje için ilk kazma önümüzdeki günlerde vurulacak"
Tatvan Belediyesi olarak ilçe merkezinde yürütecekleri alt ve üst yapı çalışmalarını 27 ayrı ekiple eş zamanlı olarak yürüteceklerini ifade eden Başkan Geylani, "İlçemizdeki en işlek ve en uzun caddesinin başında Cumhuriyet Caddesi geliyor. Tatvan Belediyesi olarak bizler bu caddemizdeki gerekli alt ve üst yapı çalışmalarını gerçekleştirmek için kolları sıvadık. Yapılacak olan projenin yaklaşık maliyeti 180 milyonu buluyor. Maliyetin tamamı Tatvan Belediyesi tarafından karşılanacak olup, bunun içinde iller bankasından kredi kullanılacak. Burada hiç bir hibe ve destek yok. Bu çalışmalar kapsamında önümüzdeki günlerde ilk kazmayı vurmuş olacağız. Toplam 27 ayrı ekiple yapacağımız bu çalışmaları 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlamayı planlıyoruz. Gerçekleştireceğimiz altyapı çalışmalarında başta şebeke suyu kanalizasyon su giderleri ve doğalgaz hatları başta olmak üzere çok yönlü bir çalışma yapmış olacağız. Altyapıdaki bu çalışmalarımızın tamamlanmasının hemen akabinde ise karayolları tarafından gerekli üst yapı çalışmalarına ivedilikle başlamış olacak. Karayollarının üst yapıdaki çalışmalarını tamamlamasının ardından ise belediyemiz tarafından yine çevre düzenlemesi ve ışıklandırma başta olmak üzere gerekli üstyapı çalışmaları da kısa sürede tamamlanmış olacak genel itibariyle Cumhuriyet Caddesi'nde başlatmış olduğunuz tüm çalışmaları 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Ben şimdiden başlatacağımız bu çalışmanın ilçemize hayırlı olmasını diliyor, çalışmayı yürütecek olan ekiplerimize de çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

"Altyapının yüzde 60'ı tamamladı"
Belediye olarak gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilçeyi adeta şantiye alanına çevirdiklerini dileklerini belirten Başkan Geylani, "Göreve geldiğimizde yüzde 22’sinin tamamını altyapıda bugün yaptığımız çalışmalarla yüzüne 60'a ulaşmış durumdayız. Ancak, karayolları tasarrufunda olan Cumhuriyet Caddesi bu yüzden biraz gecikti. Aslında önceliğimiz buradan başlamaktı. Gerekli protokollerden sonra burada çalışmaya başlayacağız. En geç 1 Nisan'da başlaması gereken altyapı çalışması korona virüs tedbirlerinden ötürü ertelemek durumunda bıraktık. Nisan'da yapılan toplantıda 1 Haziranda normalleşme süreciyle birlikte buraya başlayacağız. Bu cadde geçiş güzergahı olduğu için sıkıntılı olacak. Bu nedenle burada zahmetli bir işe giriyoruz. 150 kilometre altyapı ve 172 kilo metre içme suyu, kanalizasyon, içme suyu, doğalgaz ve drenaj hatlarının çalışması yapılacak. Toplam 5 ayrı noktadan başlanacak ve ekipler ayrı ayrı noktalarda çalışacak ve ilave 2 ekip daha bulunacak. Eş zamanlı çalışılacak mahallerde de de ayrıca ekiplerimiz çalışmalarını sürdürecek. Altyapısı biten mahallerde hemen üst yapı çalışmalarına başlanacak. Kaldırım peyzaj ve aydınlatma çalışmaları da Cumhuriyet Caddesinde yapılacak. Aynı zamanda bu işlemler sahile inen yollarda da uygulanacak. Tahminen 45 ay sürecek bu çalışmalar. Çalışmaları tamamlanan yollarımız parke ile kaplanacak. Ve bu caddelerdeki araç trafiği ise tekyönlü yapılmaya devam edecek. Geçen sene yetiştiremediğimiz mahalleleri de bu yıl tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

“Korona virüsle mücadelede elimizden geleni yaptık"
Tatvan Belediyesi olarak korona virüs salgını ile ilgili ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Başkan Geylani, "Korona virüs vakalarının görülmesinin hemen ardından gereken bütün önlemleri aldık ve belediye olarak ücretsiz maske üretimi yaptık. Bu kapsamda; 5 bin adet siper maske, 5 bin adet koli dağıtımını küçük esnafımıza yaptık. Bu süreçte Türkiye örnek bir ülkeydi. Avrupa’da durum daha kötüye gidiyor. Süreç bitmiş değil tedbiri elden bırakmamak lazım. Süreci atlatmak alınacak tedbirlere bağlı. Böyle devam ederse daha rahat atlatırız" şeklinde sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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