Bitlis'te 19 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı 

<br>Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, PKK'lı teröristlerin yakalanması için 19 köy ve mezralarında, bugün saat 22.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.<br>Bitlis Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığındıkları yönündeki bilgi üzerine merkeze bağlı 19 köy ve mezrada bugün saat 22:00 itibariyle ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bildirildi. Bitlis Valiliği'nden konuyla ilglii yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:<br>"Bitlis Merkez İlçesi sınırları içinde bulunan, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Akgün, Kutlu, Güllüce, Dikme, Aşağıdikme, Yukarıdikme, Esenburun, Beşkaynak, Bayırlı, Kınalı, Uçankuş, Yarönü, Dursun, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Aşağıkoçak, Çeltikli köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 30 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 22.00´dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ<br>2020-05-30 23:47:20<br>

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