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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kendi imkanlarıyla kurduğu atölyede ok ve yay üretiyor

İHA

Kendi imkanlarıyla kurduğu atölyede ok ve yay üretiyor

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Okçuluk Spor Kulübü Derneği Başkanı Bülent Akarsu, kendi imkanlarıyla kurmuş olduğu atölyede ok ve yay üretiyor.
Korona virüs salgını nedeniyle kurs faaliyetlerini durduklarını belirten Selçuklu Okçuluk Spor Kulübü Derneği Başkanı Bülent Akarsu, bu süreci dernek yararına kullanmak üzere kendi imkanlarıyla oluşturmuş olduğu atölyede ok ve yay üreterek değerlendirdiğini söyledi. Sanal ortamdan aldığı dersler ve araştırmalar neticesinde yay yapmayı öğrendiğini belirten Akarsu, severek devam ettirdiği yay ve ok üretimini ise ilerleyen süreçte hediyelik eşya olarak ilçe turizmine kazandırmayı hedefliyor.
Yaptığı çalışmalar hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat Selçuklu Okçuluk Spor Kulübü Derneği Başkanı Bülent Akarsu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ciddi katkılarıyla birlikte bu sporun yaygınlaştığını belirterek, “2018 yılında kurmuş olduğumuz derneğimizin faaliyetlerini devam ettiriyoruz. Bu zamana kadar faaliyetlerimiz devam etmekteydi, fakat malumunuz bu salgın dolayısıyla bizlerde faaliyetlerimizi durdurmak zorunda kaldık. Bu zaman zarfında ise kulübümüzün ihtiyaçlarını gidermek için oluşturmuş olduğum atölyede ok ve yay yapmaya başladım. Derneği kurduğumuzda hiç malzememiz yoktu. Malzeme temininde yardımda bulunan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ile desteklerini esirgemeyen Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat’a teşekkür ederim. Okçulukta kullanılan malzemeler oldukça kırılgan. Bu nedenle ok ve yay üretimine başladık. Öncelikle bir makine alarak ok şaftlarını yapmaya başladım. Daha sonra yay ihtiyacını karşılamak zorunda kaldım. Adanalı olan Mehmet Demir Hocam kulübümüze yay desteğinde bulundu. Daha sonra sanal ortam üzerinden canlı bağlantılarla yay yapımını öğretti. Bu eğitimler sayesinde 34 ay içerisinde yay yapmaya başladım. Ahlat’a özgü 2 model yay hazırladım. Hazırlamış olduğum bayındır yay modeli erkeklere ve genç çocuklarımıza hitap ederken, Erzen Hatun adlı yayımız ise kız çocuklarımız ile bayanlara hitap etmektedir. İlerleyen zamanlarda ise Ahlat için turizme de sunacağız. Genellikle yay üretiminde ceviz ağacı kullanıyorum. Cevizi kullanmamım amacı ise hem Ahlat’ta çok bulunması hem de ilçeye özgü bir yaya olmasını istiyorum. Temin ettiğim ceviz ağaçlarını hazırlamış olduğum kalıplara göre ayarlıyorum. Tutkalla birleştirerek yay haline getiriyorum. Bir yayın hazırlanması hemen hemen 1 haftayı buluyor. Bu yüzden oldukça meşakkatli bir uğraş haline geliyor. Severek ve zevkle yapıyorum. Okçuluk bizim kültürümüz ve tarihimiz. Bunu sürdürmemiz gerekiyor. Okçuluk şu anda savaş sanatından çıkarak spor haline gelmiş. Cumhurbaşkanımızın bu konu üzerinde ciddi katkılarından dolayı okçuluk sporu ülkemizde hak ettiği yere şu anda gelmiştir. Ondan önce okçuluk pek az bilinen ve az yapılan bir spordu. Bununla birlikte ilçemizde yapılan 1071 kutlamaları da okçuluğa olan ilgiyi artırdı. Gençlerimizin bu spora olan ilgisi oldukça fazladır. Okçuluğun hem kültür hem de spor amaçlı olması bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Kültürümüzü yaşatmak zorundayız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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