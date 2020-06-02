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Bitlis'te otomobil ile TIR'da uyuşturucu ele geçirildi: 7 gözaltı

DHA

Bitlis'te otomobil ile TIR'da uyuşturucu ele geçirildi: 7 gözaltı

<br>Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS ve Tatvan'da, polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde bir otomobil ile TIR'da uyuşturucu ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı. <br>Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri TIR'ı durdurdu. Araç içinde detaylı arama yapan ekipler, 1 kilo eroin ele geçirdi. TIR'da bulunan H.F., C.K., K.F. ve M.F. gözaltına alındı. Tatvan'da ise, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri de kontrol noktasında durumundan şüphelenerek durdurdukları otomobili ve sürücü ile yolcuları aradı. Yapılan üst aramasında 35 gram eroin ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan Y.E.C., Ö.Ö. ve M.I. gözaltına alındı. Her iki operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ<br>2020-06-02 10:27:17<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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