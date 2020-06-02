Bitlis’te eroin ele geçirildi

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Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalar esnasında 35.78 gram eroin ele geçirildi.

Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobil içerisinde bulunan şüphelilerin yapılan üst aramasında, daralı ağırlığı 35.78 gram eroin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan Y.E.C., Ö.Ö. ve M.I. isimli şüphelilerin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

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