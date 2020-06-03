Bitlis’te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis’te jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam etmektedir” denildi.
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