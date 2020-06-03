En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bitlis’te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükseldi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bitlis kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükseldi” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.