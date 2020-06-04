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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan'da parkların bakım ve tadilatı yapılıyor

İHA

Bitlis'in Tatvan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince parklar ve oyun grupları tadilata alındı.

Tatvan'da parkların bakım ve tadilatı yapılıyor

Bitlis'in Tatvan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince parklar ve oyun grupları tadilata alındı.
Tatvan’daki sosyal alanlarda bulunan park ve bahçelerdeki oyun grupları, banklar, kamelyalar, spor aletleri, piknik masalarının bakım ve onarımıyla çim güçlendirme çalışmaları belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Kullanılamaz halde olan kamelyaların yenilendiği parkların oyun gruplarında ve spor aletlerinde onarım ve yenileme çalışmaları da gerçekleştirildi.
Pandemiden dolayı uzun süre yasaklı olan park ve bahçelerin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının yapıldığını belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Tüm parklarımızı bakıma, korumaya aldık, vatandaşlarımız huzur içinde gezsin, çocuğuyla günün her saati vakit geçirsin diye tüm önlemlerimizi alıyoruz. Parkın sahibi çocuklardır, halktır, parkınıza, şehrinize sahip çıkın” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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