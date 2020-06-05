Araçta ele geçirilen metamfetamine 2 gözaltı

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<br>Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)-BİTLİS´in Tatvan ilçesinde, bir araçta yapılan aramada 495 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde, narkotik köpek `Atlas´ ile arama yaptı. Aramada 494.88 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan Z.S. ve E.S. gözaltına alındı.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ<br>2020-06-05 09:38:15<br>

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