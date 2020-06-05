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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis Belediyesi mezarlıkları temizliyor

İHA

Bitlis Belediyesinin yıl içinde mezarlıklarda yaptığı planlı temizlik ve bakım çalışmaları devam ediyor.

Bitlis Belediyesi mezarlıkları temizliyor

Bitlis Belediyesinin yıl içinde mezarlıklarda yaptığı planlı temizlik ve bakım çalışmaları devam ediyor.
Bitlis Belediyesine gelen talepler doğrultusunda mahallelerdeki mezarlıklarda bulunan yabani otlar temizleniyor. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, “Kent merkezinde yıl içinde dini bayramlarımız dışında da planlı ve programlı bakım ve temizlik hizmetleri yapmaktayız. Bitlis Belediyesi olarak cenaze hizmetlerine özel bir önem veriyoruz. İnsanlarımızın en acılı günlerinde yanlarında oluyoruz. Mezarlıklarımızın temizliği belirlenmiş program dahilinde yapılıyor ve yapılmaya devam edecek. Ayrıca yıl içinde sürekli bakım ve temizlik çalışmaları yapmaktayız. Bu kapsamda büyümüş otları kesiyoruz. Kabirlerin bakımını yapıyoruz. Mezarlıklarımızın tüm yollarını ve mezar aralarını tamamen temizliyoruz. Bu geniş alanı yıl içinde dini bayramlarımız dışında da genel bakım ve temizlik yapmaktayız. Vatandaşlarımızın bu konulardaki memnuniyetlerini almaktayız. Hemşehrilerimize duyarlılıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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