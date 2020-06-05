Ahlat’ta 50 bin dekar alanda patates ekimi yapılıyor Ahlatlı çiftçiler, 50 bin dekar alana ekecekleri patatesten hasat zamanı 250 bin ton ürün bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahlat’ta 50 bin dekar alanda patates ekimi yapılıyor Ahlatlı çiftçiler, 50 bin dekar alana ekecekleri patatesten hasat zamanı 250 bin ton ürün bekliyor

İHA

Korona virüs salgını sonrası tarım ürünlerinde sıkıntı oluşmaması için üretim seferberliği başlatılan Bitlis'in Ahlat ilçesinde 50 bin dekar alanda patates ekimi gerçekleşiyor.

Ahlat’ta 50 bin dekar alanda patates ekimi yapılıyor Ahlatlı çiftçiler, 50 bin dekar alana ekecekleri patatesten hasat zamanı 250 bin ton ürün bekliyor

Korona virüs salgını sonrası tarım ürünlerinde sıkıntı oluşmaması için üretim seferberliği başlatılan Bitlis’in Ahlat ilçesinde 50 bin dekar alanda patates ekimi gerçekleşiyor.
Türkiye’nin önemli tarım alanlarından olan Ahlat’ta, çiftçiler patates üretimi için ekim yapmaya başladı. Hava şartları dolayısıyla bu yıl ekim faaliyetlerine geç başlayan çiftçiler, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de görülen korona virüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanlığının üretim çağrısına kulak vererek tarla sürümü ve ekim çalışmalarına hız verdi. İlçede ekilmedik arazi bırakmayan çiftçiler, 50 bin dekar alana ekecekleri patatesten hasat zamanı 250 bin ton ürün bekliyor.
İlçedeki tarım alanlarını ziyaret eden Ahlat Ziraat Odası Başkanı (AHZO) Necat Demirden, incelemelerde bulunarak çiftçilerden bilgi aldı.

“Hiçbir karış yer boş kalmamak şartıyla ekim yapıyoruz”
Gazetecilere açıklama yapan AHZO Başkanı Demirden, “Bu yıl tüm çiftçilerimiz seferber olmuş. Hiçbir karış yer boş kalmamak şartıyla ekim yapmaktayız. Şu anda patates ekimi yapmaktayız. Bu sezon hem pandemi süreci hem de havaların elverişsiz olması dolayısıyla ekim geç başladı. Havaların düzelmesiyle en kısa zamanda ekimimizi tamamlayıp ürünlerimizin yeşermesini bekleyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın ‘hiçbir karış yer boş kalmasın’ diye bir söylemi vardı. Cumhurbaşkanımızın sözünü yerde bırakmamak için tüm çiftçilerimiz seferber oldu. Ahlat’ta yaklaşık 50 bin dekar alanda patates ekimi yapılmakta ve 200 ile 250 bin ton civarında ürün elde etmeyi hedefliyoruz. Ahlat’ın toprakları bakir olduğu için çiftçilerimiz 1 yıl ektiği yere ikinci yıl ekmiyorlar. Bu nedenle topraklarımızda herhangi bir hastalık olmuyor. Topraklarımız oldukça elverişli olduğu için patatesin kalitesi ve lezzeti organik düzeyde oluyor” dedi.

“Bu yıl ekin alanlarımızı fazlalaştırdık”
Patates üretimi yapan Ahlatlı çiftçilerden Kenan Örken ise “Bu sene yemeklik patates ekimine başladık. Yaklaşık bin 500 dekarlık alanlarımızın tamamını hazırladıktan sonra ekime başladık. Geçen yıllara oranla hava şartları dolayısıyla bu yıl ekime geç başladık. Bu bizi olumsuz yönde etkiledi. Cumhurbaşkanımız çiftçilere yaptığı çağrı neticesinde bu yıl ekim alanlarını yüzde 50 civarında artırdık. Elimizden geldiğince ve imkanlar dahilinde bu yıl ekim alanlarımızı fazlalaştırdık. Şu anda tüm gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah bir hafta 10 güne kadar ekimlerimizi bitireceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis Belediyesi mezarlıkları temizliyor
YEREL HABERLER Bitlis Belediyesi mezarlıkları temizliyor
Bitlis’te 17 tarım işletmesinin temeli atıldı Temeli atılan tarım işletmelerinde 300 kişi istihdam edilecek
YEREL HABERLER Bitlis’te 17 tarım işletmesinin temeli atıldı Temeli ...
Bitlis'te temeli atılan tarım işletmeleri yıl sonunda üretime başlayacak
YEREL HABERLER Bitlis'te temeli atılan tarım işletmeleri yıl sonunda ...
Araçta ele geçirilen metamfetamine 2 gözaltı
YEREL HABERLER Araçta ele geçirilen metamfetamine 2 gözaltı
Tatvan'da parkların bakım ve tadilatı yapılıyor
YEREL HABERLER Tatvan'da parkların bakım ve tadilatı yapılıyor
(Özel) Van Gölü Havzası’ndaki kelebek türleri kayıt altına alınıyor BEÜ Öğretim Görevlisi Oktay Subaşı: “Türkiye’de bulunan 400 kelebek türünden 230’u Van Gölü Havzası’nda uçuyor” “Van Gölü Havzası’nda bulunan en değerli kelebek türleri; ‘Romanov Gelinciği’, ‘Step Fistosu’, ‘Zegris’ ve ‘Rozenin Çokgözlüsü’dür”
YEREL HABERLER (Özel) Van Gölü Havzası’ndaki kelebek türleri kayıt ...
Bitlis Valisi Çağatay, yaralı askerleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Bitlis Valisi Çağatay, yaralı askerleri ziyaret etti
Bitlis´te öldürülen terörist, Binbaşı Akuş'u şehit eden bombayı patlatmış
YEREL HABERLER Bitlis´te öldürülen terörist, Binbaşı Akuş'u şehit ...
Vali Çağatay operasyonda yaralanan askerleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Çağatay operasyonda yaralanan askerleri ziyaret ...
Bitlis’te “Turizm” konulu toplandı
YEREL HABERLER Bitlis’te “Turizm” konulu toplandı
Bitlis’te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükseldi
YEREL HABERLER Bitlis’te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e ...
Bitlis’te 2 terörist etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Bitlis’te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bitlis’te sokağa çıkma yasağı
YEREL HABERLER Bitlis’te sokağa çıkma yasağı
Başkan Tanğlay çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Tanğlay çalışmaları inceledi
Zabıta ekipleri korona için sokakta
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri korona için sokakta

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X