Ahlat’ta parçalı ay tutulması kendine hayran bıraktı

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Bitlis’in Ahlat ilçesinde parçalı ay tutulması görenleri kendine hayran bıraktırdı.



Gökyüzüyle yakından ilgilenenlerin merakla beklediği parçalı ay tutulması akşam saat 20.45 itibariyle gerçekleşmeye başladı. 'Çilek Ay’ olarak adlandırılan ay tutulması oluşturduğu manzara ile kendine hayran bıraktı. Güzel manzarayı fırsat bilen vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayıt altına alındı.

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