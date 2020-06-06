Kaymakam Özkan, Türkiye birincisini ödüllendirdi

Bitlis’in Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, şiir yazma yarışmasında Türkiye birincisi olan Tatvan Fen Lisesi öğrencisi Merve Okutan'ı ödüllendirdi.

Antalya Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi tarafından düzenlenen yarışmada Türkiye birincisi olan Merve Okutan'ı makamında kabul eden Kaymakam Özkan, kendisini tebrik etti. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan ve Fen Lisesi Müdür Başyardımcısı Muhammed Şirin Uyanık’ında hazır bulunduğu programda Merve Okutan'a başarılarının devamını dileyen Kaymakam Özkan, elde ettiği önemli başarıdan ötürü öğrenciye tablet bilgisayar hediye etti.

Tatvan Fen Lisesi Müdür Başyardımcısı Muhammed Şirin Uyanık ise Kaymakam Özkan’a içerisinde kendisine ait şiirin bulunduğu "Aşiyan" isimli şiir kitabını hediye etti.

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