Otomobilde 18 kilo eroinle yakalanan 2 kişiye gözaltı

Bu çocuk artık çok ünlü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) BİTLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı otomobilde, 18 kilo 900 gram eroin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.<br>Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezinde şüphe üzerine otomobili durdurdı. Araçta yapılan aramada, 30 paket halinde 18 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Otomobildeki D.G. ve A.G. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ<br>2020-06-07 13:51:32<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.