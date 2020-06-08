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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan’da bir köy karantinaya alındı

İHA

– Bitlis'in Tatvan ilçesinde korona virüs vakası tespit edilen Kısıklı köyü ikinci bir emre kadar karantinaya alındı.

Tatvan’da bir köy karantinaya alındı

– Bitlis’in Tatvan ilçesinde korona virüs vakası tespit edilen Kısıklı köyü ikinci bir emre kadar karantinaya alındı.
Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Tatvan ilçesine bağlı Kısıklı köyünde 7 Haziran 2020 tarihinde köyü ziyaret eden 2 vatandaşta korona virüs şüphesi olması üzerine yayılımı engellemek amacıyla İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamında karantinaya alınması ve belirtilen köyde giriş çıkışların 8 Haziran 2020 tarih ve saat 11.00 itibariyle ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmasına. Gerekli tedbirlerin kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine. Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; oy birliği ile karar alınmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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