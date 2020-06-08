Seyir halindeki araç alev alev yandı

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Bitlis’in Tatvan ilçesinde seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, TatvanAhlat kara yolunun Sorgun Kışlası yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 AY 201 plakalı araç seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Kısa sürede aracı saran alevler, Tatvan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, söndürme çalışmasının ardından TatvanAhlat kara yolu da yeniden trafiğe açıldı.

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