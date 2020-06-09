Ahlat sazlıkları ve Madavans Vadisi ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Ahlat sazlıkları ve Madavans Vadisi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi.

9 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete sayısı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanı kararı ile 3 ildeki 6 bölgenin kesin korunacak hassas alan ilan edildiği duyuruldu. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Antalya, Bitlis ve Van’da yer alan toplam 6 alanın koruma statüsü değiştirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan 2630 karar sayısında da, “Bitlis ili Ahlat ilçesi sınırları içerisinde bulunan Madavans Vadisi ve Ahlat sazlıkları doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, gösterilen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında karar verilmiştir” denildi.



Ahlat sazlığı

Ahlat sazlığı, Bitlis ili Ahlat ilçesi sınırlarında bulunan Van Gölü’nün kıyısındaki tatlı su içerikli bir sazlık alandır. Göl kıyısında olmasından dolayı başta kuşlar olmak üzere diğer birçok karasal omurgalıların su ve barınma ihtiyacını karşılamaktadır. Van Gölü’nde endemik balık türü olan inci kefali, ilkbahar döneminde sazlığa ve sazlığı besleyen akarsulara geçerek üremektedir.



Madavans Vadisi

İlçenin Kulaksız Mahallesi üst kısmında yer alan ve bir dönemin en önemli inanç merkezlerinden biri olan Madavans Vadisi, kilometrelerce uzunluğunda muhteşem bir bitki örtüsü ile kaplanmış bir yer. Tarihi yapıların eteklerinden akan mini şelalelerin coştuğu büyüleyici vadide tarihi yapıların yanı sıra mağara evler, doğal güzellikler ve çok sayıda meyve ağaçları da bulunuyor.

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