Van Gölü sahilinde temizlik çalışması

<br>Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ(Bitlis), (DHA)BİTLİS´te, Adilcevaz Belediyesi ekipleri Van Gölü sahillerinde temizlik çalışması yaptı.<br>Belediye Başkanı Necati Gürsoy'un katılımıyla sahillerdeki çöpler toplanıp, kaldırımlar yıkandı.<br>Başkan Gürsoy, Adilcevaz´ın bölgenin en güzel ilçelerinin başında geldiğini ifade ederek, "Havaların ısınmasıyla birlikte ilçemizin her yerinde olduğu gibi sahil şeridimizde de temizlik çalışmaları başlattık. İlçemiz, doğal ve turistik güzellikler bakımından bölgenin en güzel yerlerinin başında geliyor. Yaz sıcaklarının başlaması ile birlikte halkımızın yanı sıra, çevre il ve ilçelerden birçok kişi ilçemize geliyor. İlçemizin ve sahillerimizin temizliğini çok önemsiyoruz. Geçtiğimiz günlerde ilçemizdeki bütün mahallerde genel bir temizlik çalışması yaptık. Bugün de ekiplerimizle birlikte sahil temizliğine başladık. Halkımızın da çevreyi kirletmemesi konusunda daha bilinçli davranmalarını arzu ediyoruz. Bu nedenle çevreyi kirletip buraları temizlemekten ziyade çevremizi kirletmemeye özen göstermeliyiz. Çevre kirliliğinin önlenmesi, yaşanabilir bir doğa için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirerek sorumluluk göstermesi gerekmektedir. Bu kapsamda çevre temizliği çalışmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.<br>Sahil şeridinden toplanan çöpler, belediye ekiplerince çöp toplama merkezine taşındı.DHA-Genel Türkiye-Bitlis / Adilcevaz Salih BEŞKARDEŞ<br>2020-06-09 14:19:09<br>

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