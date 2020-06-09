Ahlat’a 220 yataklı gençlik kampı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde İçişleri Bakanlığı Vilayetler Hizmet Birliği tarafından yaptırılan 220 yataklı gençlik kampı bitme aşamasına geldi.

Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ak ile birlikte Tunus Mahallesi’ndeki Devlet Bahçeli Bulvarı’nda yapımında sona yaklaşılan gençlik kampında incelemelerde bulundu. Gençlik kampı binalarında incelemelerde bulunan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, ilçeye yapılan yatırımlarla Ahlat’ı bölgenin parlayan yıldızı haline getireceklerini söyledi.



“Ahlat’ı bölgenin parlayan yıldızı haline getireceğiz”

İçişleri Bakanlığı Vilayetler Hizmet Birliği tarafından finansörlüğü sağlanan 220 yataklı gençlik kampının bir ay içerisinde inşaat işlerinin tamamlanıp kullanıma hazır etmek için çalışmaların sürdüğünü belirten Kaymakam Erat, “İçişleri Bakanlığımızın bu yatırımı Gençlik ve Spor Bakanlığı üzerinden burada bir gençlik kampı olmak üzere tasarlanan büyük bir komplekstir. Kaymakamlık ve belediye olarak ilçemize kazandırılacak tüm yatırımlarda elbirliğiyle çalışıyoruz. Bu hususta da Ahlat’ı bölgenin parlayan yıldızı haline getireceğiz. Tarım ve hayvancılığın yanı sıra ilçemizi turizm merkezi yapmak içinde çalışmalarımız devam ediyor. Gençlik kampını da tüm gençlerimize ve halkımıza kazandırarak Ahlat’ı bölgenin cazibe merkezi haline getireceğiz. Ahlat yeterince yatırım alıyor. Burası da turizm noktasında çok büyük bir yatırım. Tüm kurumlar olarak ilçemizin hak ettiği turizm gelirini kazandırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ahlat hak ettiği değeri uzun bir zaman içerisinde değil, birkaç yıl içerisinde alacaktır. Çünkü Ahlat’ta birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Başkasının 1015 yılda aldığı mesafeyi bizler birlik ve kardeşlik içerisinde 2 yıl içerisinde alacağız. 2 yıl içerisinde Ahlat’ı kimse tanıyamayacak. Ahlat bir turizm merkezi olacak. İnsanlar tatile ve yüzmeye Ahlat’a gelecekler. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Belediye başkanımıza ilçedeki gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok ciddi yatırımlar kazandırıldı ve bundan da başkanımızın emeği çoktur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



“Elbirliği içinde çalışarak ilçeye güzel yatırımlar kazandırdık”

Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ise kaymakamlık ve belediye olarak elbirliği içinde çalışarak ilçeye güzel yatırımlar kazandırdıklarını belirterek, “Burada yapılan yatırımlar ilçe ölçeğinin çok çok üstünde, kaymakamlık ve belediye olarak bize düşen azim ve gayreti kararlılıkla yürütüyoruz. Her konuda beraber hareket ediyoruz. İlçenin neresinde ne yatırım varsa elbirliği ile hareket ediyoruz. İşte devlet bütünlüğü aynı zamanda böyle bir özelliği de ortaya koyuyor. Böyle olunca vatandaşımızda o bütünlüğün gereğinden faydalanabiliyor. Allah nasip ederse bu yıl ilçemizde inşallah Cumhurbaşkanlığı Külliyesi açılışımız var. Ama külliye açılışımıza bir taraftan otogarımızı, gençlik kampımızı, hastanemizi, cezaevimizi de dahil edeceğiz. Her şeyden önemlisi bütün Ahlatlının tüm Türkiye’ye kucak açtığı, aslında devletimizin de Doğu Anadolu’yu bütün vatandaşlarımızı kucakladığı çağın en ihtişamlı projelerinden biri olan Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin kurdelesini Cumhurbaşkanımıza inşallah kestireceğiz. Biz kaymakamımızla üzerimize ne düşüyorsa gereğini yapacağız. Ben bu mevzuda hassasiyetinden dolayı kaymakamımıza şükranlarımı belirtiyorum” diye konuştu.

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