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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'te PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

DHA

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS merkez ile Tatvan ve Güroymak ilçelerinde, polisin eş zamanlı düzenlediği terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.  Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 8 şüpheliye yönelik olarak Bitlis merkez ile Tatvan ve Güroymak ilçelerinde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, şüpheliler G.K., Y.B., F.A., O.B., M.V., Ç.G., D.O., ve E.O., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan...

Bitlis'te PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

<br>Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS merkez ile Tatvan ve Güroymak ilçelerinde, polisin eş zamanlı düzenlediği terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. <br>Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 8 şüpheliye yönelik olarak Bitlis merkez ile Tatvan ve Güroymak ilçelerinde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, şüpheliler G.K., Y.B., F.A., O.B., M.V., Ç.G., D.O., ve E.O., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ <br>2020-06-09 18:25:39<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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