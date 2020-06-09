Bitlis’te PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

Bitlis’te düzenlenen eş zamanlı operasyonda PKK/KCK’dan 8 kişi gözaltına alındı.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis merkez, Tatvan ve Güroymak ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, 9 Haziran 2020 tarihinde PKK/KCK terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 8 şüpheliye yönelik Bitlis merkez, Tatvan ve Güroymak ilçelerinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyonda; G.K., Y.B., F.A., O.B., M.V., Ç.G., D.O. ve E.O. isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilmiştir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir” denildi.

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