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Yaralı tilki yavrusu ve kartalın tedavisi yapıldı

İHA

Bitlis'in Ahlat ilçesinde araba çarpması sonucu yaralanan yavru tilki ve Tatvan ilçesinde yaralı olarak bulunan bir kartal, Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma Ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edildi.

Yaralı tilki yavrusu ve kartalın tedavisi yapıldı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde araba çarpması sonucu yaralanan yavru tilki ve Tatvan ilçesinde yaralı olarak bulunan bir kartal, Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma Ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edildi.
Tatvan’dan bölgeye şifa dağıtan Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma Ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak ve yabani hayvanlara yardım eli uzatmaya devam ediyor. Bu kapsamda; bölgenin ilk ve tek en donanımlı hayvan hastanesi olarak hizmet veren Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezinde bu kez Ahlat ilçesinde araba çarpması sonucu yaralanan yavru tilki ve Tatvan’da yaralı halde bulunan kartal tedavi edildi. Hayvan Kısırlaştırma Merkezi ekipleri tarafından tedavisi yapılan hayvanlar, tekrar doğaya bırakmak için Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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