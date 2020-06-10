Tatvan'da, aracın çarptığı tilki yavrusu ile yaralı bulunan atmaca tedavi edildi

<br>Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, bir aracın çarpması sonucu yaralanan tilki yavrusu ile yaralı halde bulunan atmaca, belediye bünyesindeki 'Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildi. Tedavileri tamamlanan tilki ve atmaca, doğaya bırakılmak üzere Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.<br>TatvanAhlat karayolunda bir aracın çarparak yaraladığı tilki yavrusu Tatvan Belediyesi Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi´ne getirildi. Burada tedavisi tamamlanan tilki yavrusunun yaraları sarıldı. Yine Tatvan ilçe merkezinde kanadı kırık halde bulunan bir atmaca da merkezde yapılan tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Tedavileri tamamlanan yabani hayvanların, doğaya bırakılmak üzere Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü´ne teslim edildiği belirtildi.<br>Tatvan Belediye Başkanı Emin Geylani, Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi´nin bölgenin en donanımlı hayvan tedavi merkezi olduğunu söyledi. Geylani, Ahlat ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan yavru tilki ile Tatvan'da yaralı halde bulunan atmacanın tedavi edilerek, tekrar doğaya bırakılması üzere Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü´ne teslim edildiğini belirtti.DHA-Genel Türkiye-Bitlis / Tatvan Ceren KURTYE<br>2020-06-10 22:04:24<br>

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