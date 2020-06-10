Ahlat’ta bir bina karantinaya alındı

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Bitlis’in Ahlat ilçesinde pozitif vaka tespit edilen bir bina karantina altına alındı.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Ahlat ilçesi Selçuklu Mahallesi Afetler 1 nolu caddesi No:20 adresindeki binada pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle Ahlat Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 57 sayılı kararı gereğince; 10 Haziran 2020 tarihi saat 17.30 itibariyle geçici süreyle karantinaya alınmasına, binada ikamet eden vatandaşların dairelerinden giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.

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