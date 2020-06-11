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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'teki tekstil atölyeleri yeniden üretime başladı 

DHA

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)-BİTLİS´teki tekstil atölyeleri, normalleşme süreci ile birlikte çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yaklaşık 3 bin 600 kişinin istihdam edildiği 20 atölyede üretilen tekstil ürünleri, Amerika, İngiltere, Fransa ve Almanya'ya ihraç ediliyor.  Hükümetin bölgeye sağladığı teşvik programı kapsamında 4 yıl önce açılan tekstil atölyeleri, yarı kapasite ve verilen kısa araların ardandan yeniden çalışmalarına ve üretimlerine başladı. Kent ekonomisine yaklaşık 5 milyon lira katkı sağlayan ve 3 bin 600 kişiyi istihdam eden atölyelerin normalleşme süreci ile birlikte yeniden tam...

Bitlis'teki tekstil atölyeleri yeniden üretime başladı 

<br>Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)-BİTLİS´teki tekstil atölyeleri, normalleşme süreci ile birlikte çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yaklaşık 3 bin 600 kişinin istihdam edildiği 20 atölyede üretilen tekstil ürünleri, Amerika, İngiltere, Fransa ve Almanya'ya ihraç ediliyor. <br>Hükümetin bölgeye sağladığı teşvik programı kapsamında 4 yıl önce açılan tekstil atölyeleri, yarı kapasite ve verilen kısa araların ardandan yeniden çalışmalarına ve üretimlerine başladı. Kent ekonomisine yaklaşık 5 milyon lira katkı sağlayan ve 3 bin 600 kişiyi istihdam eden atölyelerin normalleşme süreci ile birlikte yeniden tam kapasite çalışmaya başlaması, hem işverenleri hem de çalışanları mutlu etti. <br>İstanbul´da tekstil sektöründe uzun süre çalıştıktan sonra 4 yıl önce Bitlis´e gelerek, açılan tekstil atölyesinin Genel Müdürlüğünü yürüten Bülent Avcı, çalışmaların, alınan tedbirler kapsamında yürütüldüğünü söyledi. Avcı, pandemi döneminde iş yerinde gerekli tüm tedbirleri aldıklarını, çalışanların 14 kurala uygun bir şekilde hareket ettiklerini ve bir süreliğine de çalışmalara ara verdiklerini kaydetti. Avcı, "27 Mart'ta çalışmamıza bir süre ara verdik ve 22 Nisan'da tekrar kısmi olarak çalışmaya başladık. Yaklaşık 50-60 civarında personelle 4 Haziran'a kadar üretime devam ettik. Şu an 190 personel ile yeniden çalışıyoruz" dedi. <br>ÇALIŞAN KAPASİTESİNİ 2 KATINA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ<br>Avcı, Bitlis´te yeni oluşmaya başlayan Organize Sanayi Bölgesi´nde yeni bir yer inşa ettiklerini, burada kapasitelerini 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini de belirterek şunları söyledi:<br>"Bitlis Organize Sanayi Bölgesi'ndeki inşaat tamamlandıktan sonra oraya taşınacağız. İstihdam sayımızı da 350 veya 400 kişiye çıkartmayı planlıyoruz. Bitlis'te ciddi bir iş imkanı var. İşveren ve çalışan açısından bu olumlu. Batıdaki büyük şehirlerde ve özellikle İstanbul'da imkanı bulmak biraz daha zor. Bitlisli iş insanları hem bu imkanı değerlendiriyor, hem de memleketlerine faydalı olmaya çalışıyor. Aynı zamanda burada iş imkanı sağlanıyor ve istihdama katkı sunuluyor. Bitlis ilimiz genelinde tekstilde çalışan sayısı şu an 3 bin 600 civarındadır. Amerika'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya ve Almanya'ya çalışıyoruz. Çalışmalarımız bu şekilde ve diğer Avrupa ülkelerine de çalışmayı planlıyoruz. Tekstilin bölgenin kalkınmasında çok büyük rolü var. Aylık yaklaşık 4-5 milyon lira Bitlis ekonomisine bir ek katkısı var. Aile bazında bakıldığında ilimiz genelinde tekstilden yaklaşık 15 bin kişi faydalanıyor." <br>BATIDAKİ MESLEKTAŞLARIMIZ BÖLGEYE GÖNÜL RAHATLIĞI İLE GELEBİLİR<br>Avcı, batı bölgelerinde bu sektördeki meslektaşlarına da seslenerek, "Batıda çalışan meslektaşlarımızdan yöreye yatırım yapmalarını ve buradaki ticaretten korkmamalarını, devletimizin vermiş olduğu imkanları da kullanarak, buradaki istihdama katkı sunmalarını istiyoruz. Yıllardır bu unutulmuştu, yatırım yok denecek kadar azdı, ama çok şükür 5-6 aydır özellikle bu sektör büyük ilerleme kaydetti. Burada 20 civarında firma faaliyet yürütüyor. İnsanlar bunların sayesinde evlerine rahat bir şekilde ekmek götürebiliyor. Bundan 5-6 yıl önce olmadığından dolayı kahvehaneler doluydu, ama şimdi çok şükür istihdam alanları var. Bu sektörün kısa sürede ilimiz genelinde yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ<br>2020-06-11 14:57:51<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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