Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiye gözaltı

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<br>Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) BİTLİS´te, şüphe üzerine durdurulup, arama yapılan otomobilde; 996 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphe üzerine otomobil sürücüsünü durdurdu. Araçta yapılan aramada, 996 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobilde bulunan A.E. ve N.Ç. ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ<br>2020-06-12 10:18:29<br>

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