Bitlis’te uzun namlulu silah ele geçirildi

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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde bir adet uzun namlulu silah ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Hizan ilçesi Akbıyık köyünde Hizan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 11 Haziran 2020 günü 2 şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen arama neticesinde 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 110 adet 7,62 mm kaleşnikof tüfeği fişeği ve 1 adet bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubuna ait fotoğraf ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerle birlikte gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Hizan Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.

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