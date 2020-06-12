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Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

DHA

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, tabanca ve tüfek ele geçirildi. Biri kamu görevlisi, 14 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nın 26 Şubat'tan bu yana Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığı´nın koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 9 Haziran'da uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçeleri ile Van'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. 95 personel ve 18 araçla yapılan operasyonda...

Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

<br>Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, tabanca ve tüfek ele geçirildi. Biri kamu görevlisi, 14 kişi gözaltına alındı.<br>İl Jandarma Komutanlığı'nın 26 Şubat'tan bu yana Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığı´nın koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 9 Haziran'da uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçeleri ile Van'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. 95 personel ve 18 araçla yapılan operasyonda biri kamu görevlisi 14 kişi gözaltına alındı.<br>Adreslerde yapılan aramalarda 388 gram metamfetamin, 82 gram kubar esrar, 33 gram toz esrar, 21 gram eroin, 52 uyuşturucu hap, 9 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet 9 mm tabanca, 21 tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 64 av tüfeği fişeği, 14 cep telefonu, 1 uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatı yapma makinesiyle birlikte, 3 bin 220 lira suçtan elde edilen para ele geçirildi.<br>Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığı´na sevk edildi.<br>Soruşturma kapsamında 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ<br>2020-06-12 15:56:18<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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