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Bitlis'te Jandarma'nın 181'inci kuruluş yılı, sosyal mesafeli kutlandı

DHA

Bitlis'te Jandarma'nın 181'inci kuruluş yılı, sosyal mesafeli kutlandı

<br>Özcan ÇİRİŞCeren KURTYE/BİTLİS, (DHA) BİTLİS'te, Jandarma Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edilerek, çelenk töreniyle kutlandı.<br>Kentte İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve az sayıda jandarma personelinin katılımıyla sosyal mesafeli olarak çelenk koyma töreni düzenlendi. Program kapsamında, bu yıl sadece Atatürk Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. İl Jandarma Komutanı İlbey'in Jandarma Genel Komutanlığı çelengini Atatürk Anıtı'na sunmasının ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılmayacağı belirtildi.<br> DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE<br>2020-06-14 12:06:29<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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