Bitlis’te sıfırlanan vaka sayısında korkutan artış Bitlis Tabip Odası Başkanı Dr. Osman Fatih Şanlı: “Bitlis'te sıfırlanan vaka sayısı yeniden 118'i buldu”

Bitlis Tabip Odası Başkanı Dr. Osman Fatih Şanlı, kentte kısa süre önce sıfırlanan vaka sayısının başlayan normalleşme süreciyle yeniden artış göstererek 118’i bulduğunu söyledi

Bitlis'te korona virüs salgınının son durumuyla ilgili açıklamada bulunan Bitlis Tabip Odası Başkanı Şanlı, "Bilindiği üzere yakın zamanda ilimizde aktif vaka sayısı sıfırlanmıştı. Ancak malum yeni normalleşme süreciyle birlikte il dışından memleketimize gelen insanlar aracılığıyla tekrar vakalarda artış meydana geldi. An itibariyle Bitlis'te pozitif vaka sayısı maalesef 118'e ulaşmıştır. Bu hastalarımızdan 20'si yatarak tedavi görmektedir. Bir hastamız yoğun bakım koşullarında takip ediliyor. Diğer hastalarımız ise evde takip edilmektedir ve karantina uygulamaları mevcuttur. Daha önce testi pozitif çıkan ve yaşamını yitiren 3 vatandaşımız olmuştu. Çok şükür şehir sınırlarında yeni pozitif vaka olarak saptanan vatandaşlarımızdan henüz yeni bir can kaybımız bulunmamaktadır" dedi.

Vatandaşların bu süreçte rehavete kapılıp tedbirleri elden bırakmaması gerektiğini dile getiren Dr. Osman Fatih Şanlı, "Bu süreçte yüzlerce sağlık çalışanı sahada emek veriyor ve ekipler tarafından yaklaşık 5 bin kişiye tarama amaçlı test yapılmıştır. Tatvan Devlet Hastanemiz ise pandemi hastanesi olup korona virüsü bulaşan hastalarımızın tanı, takip ve tedavilerini son derece başarılı bir şekilde gerçekleştirmektedir. 15 Haziran 2020 Pazartesi günü ise İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler adresleri TÜİK tarafından belirlenmiş bin 200 aileye antikor testleri yapmaya başlayacak. Bu, ilimizde hastalığın hangi oranda sağ salim geçirildiği ve bağışıklık sağlanma düzeyi ile ilgili önemli bilgi verecektir ve elbette ki bu çalışma tüm ülke çapında başlamış durumdadır. Sonuçlarını Sağlık Bakanlığı değerlendirecek ve muhtemelen kamuoyu ile paylaşılacaktır. Korona virüs salgını sürecinde çok şey tartışılabilir, verilen emekler, eksikler, yanlışlar, doğrular konuşulabilir, ancak an itibariyle yapmamız gereken zorunluluklar dışında evde vakit geçirmek, izolasyona uymak, sosyal mesafeye dikkat etmek, maske takmak ve temizlik kurallarına uymak olmalıdır. Ayrıca pazartesi günü başlayacak olan ve adresleri TÜİK tarafından belirlenen bin 200 ailemize uygulanacak olan antikor testi uygulamasında sağlık çalışanlarımıza ve diğer destek ekiplere yardımcı olalım. Sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu.

